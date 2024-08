Dal campo al ring, l'ex Leicester Simpson sfida lo streamer Danny Aarons a boxe: in palio la medaglia della Premier League

L'ex difensore delle Foxes, campione con Claudio Ranieri nel 2016, "si gioca" la sua medaglia sul ring.

Ci sono momenti che durano per sempre, indelebili, importantissimi: la vittoria di un campionato per un giocatore, ad esempio.

Danny Simpson, però, ha fatto molto di più: con il Leicetser, nel 2016, è entrato nella leggenda vincendo la Premier League. Un titolo che tutti, per come è arrivato, ricorderanno in eterno.

Ecco, di quell'evento lì l'ex difensore delle Foxes conserva un prezioso ricordo: una medaglia. Anzi, "la" medaglia che, però, ha deciso di mettere in palio sul ring contro lo streamer Danny Simpson, a boxe.