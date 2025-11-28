Danilo per la storia: può diventare il primo a vincere 2 Champions League e 2 Libertadores

Cresce l'attesa per la finalissima di Copa Libertadores, in programma sabato 29 novembre all'Estadio Monumental "U" di Lima, che metterà di fronte il Palmeiras e il Flamengo, ovvero le due squadra che si sono spinte sino all'ultimo atto e che si contenderanno il titolo di campione del Sud America.
In campo ci sarà anche una vecchia conoscenza del nostro campionato e, soprattutto, della Juventus. Ogni riferimento a Danilo, in questo caso, è tutt'altro che casuale, con il difensore brasiliano atteso come uno dei grandi protagonisti del faccia a faccia decisivo che si giocherà in Perù.
Per il difensore brasiliano, che poco meno di un anno fa ha lasciato la Juventus per fare ritorno in Brasile, c'è la grande occasione per scrivere una pagina di storia indelebile della propria carriera ma non solo.