Danilo per la storia: può diventare il primo a vincere 2 Champions League e 2 Libertadores

In una recente intervista a Ge.Globo, Danilo ha parlato di cosa significa per lui giocare questa finale con la maglia del Flamengo, da sempre sua squadra del cuore:

"È speciale, senza dubbio. Ero in un media day e la gente mi ha chiesto com'è vivere un momento come questo giocando per la mia squadra del cuore. Ho detto che non so come spiegarlo, lo saprò solo quando lo vivrò. Il sogno di giocare per il Flamengo è rimasto sopito per un po' e pensavo che non si sarebbe mai realizzato. Quando ho avuto l'opportunità, è riemerso e ora giocherò la finale di Libertadores e non riesco a spiegarlo. In semifinale, ero uno dei più emozionati durante i festeggiamenti. Davvero non riesco a spiegarlo".