Danilo, Pellegrini, Raspadori e non solo: 10 nomi caldi della Serie A che cambieranno squadra durante il mercato di gennaio

La finestra invernale di calciomercato si apre ufficialmente oggi. E i nomi grossi destinati a cambiare squadra a stagione in corso non mancano.

Inizia ufficialmente il mercato invernale. Durerà un mese, da oggi a lunedì 3 febbraio. E come sempre, se non stravolgerà la conformazione delle squadre di Serie A, permetterà a chi ne ha più bisogno di operare qualche ritocco qua e là, dove serve maggiormente.

Nulla di nuovo, nulla di originale, così come non è una novità che nel mazzo ci siano pure nomi discretamente importanti. Big da decine e decine di milioni magari no, anche se Dusan Vlahovic tre anni fa ha fatto eccezione, ma elementi di spicco sì. Anche se, se si muovono, solitamente lo fanno per due motivi: o perché non sono più i benvenuti, o perché hanno la necessità di trovare un maggiore minutaggio.

Anche quest'anno è così, e gli esempi non mancano. A partire dallo juventino Danilo, che dopo cinque anni e mezzo è stato messo alla porta dalla Juventus ed escluso dal viaggio in Supercoppa, dovendo così trovarsi una nuova sistemazione.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma Danilo non è che il personaggio di maggior rilievo di una Serie A in cui qualcosa si sta già muovendo. Ecco dunque 10 nomi destinati a far parlare di sé, in ottica trasferimento, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.