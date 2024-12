Danilo non convocato per la Supercoppa: l'addio alla Juventus è sempre più vicino

La storia tra Danilo e la Juventus è ai titoli di coda: la scelta di non portarlo in Arabia mette la parola fine alla sua avventura a Torino.

Le voci degli ultimi mesi si stanno ormai trasformando in realtà: le strade tra Danilo e la Juventus sono destinate a separarsi in anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

Il difensore brasiliano ha passato una prima parte di stagione molto difficile; poco impiegato da Thiago Motta, che ha preferito fin da inizio campionato il giovane Savona e in generale un rapporto mai sbocciato con l'allenatore.

Situazione che ha portato il giocatore a guardarsi intorno, con la società che non fa muro per trattenerlo in rosa, anzi, vedrebbe positivamente il suo addio che vorrebbe dire anche risparmiare un ingaggio pesante.

Le ultime sul futuro di Danilo e dove può andare a giocare: in Italia c'è forte il Napoli con Antonio Conte che lo ritiene il profilo giusto per rinforzare la difesa.