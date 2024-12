Danilo si riscatta contro il Manchester City e allontana l'addio alla Juventus: "Non ho mai chiesto di andarmene"

La miglior prestazione stagionale di Danilo contro il suo passato e il messaggio sul futuro: "Un capitano non lascia la squadra".

Una delle migliori versioni stagionali della Juventus, senza dubbio la migliore di Danilo, che contro il Manchester City riscatta le difficoltà degli ultimi mesi, passati tra panchine ed errori che lo avevano messo nel mirino della critica.

Il difensore brasiliano, che si è dovuto adattare sulla sinistra per l'assenza di Andrea Cambiaso, ha convinto in entrambe le fasi. Da una sua grande giocata è partito il goal che ha chiuso la partita.

Segnali positivi si erano già intravisti con il Bologna, ora la conferma più importante contro il suo passato, da ex della partita, in una serata che può far svoltare la stagione della Juventus ma soprattutto la sua.

L'articolo prosegue qui sotto

Danilo nel post partita ha voluto anche allontanare le voci di un addio immediato, giurando amore ai bianconeri.