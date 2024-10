Danilo titolare dopo lo Stoccarda e l'Inter, Thiago Motta va per la sua strada: scelto anche per Juventus-Parma

Nonostante le ultime deludenti partite tra Serie A e Champions League, Thiago Motta si affida ancora a Danilo in difesa.

Nonostante le a dir poco deludenti partite contro Stoccarda e Inter, Danilo giocherà dal primo minuto anche nella decima giornata di Serie A contro il Parma. Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha infatti scelto il centrale brasiliano al fianco di Kalulu per il match di mercoledì 30 ottobre.

Ancora una volta, dunque, Gatti sarà in panchina al pari di Gil Puche, 18enne centrale che Thiago Motta ha scelto di convocare pescandolo dalla Next Gen e Primavera della Juventus. Il tecnico bianconero va per la sua strada, convinto che Danilo possa dare una grossa mano in difesa alla squadra.

Da canto suo, del resto, Thiago Motta ha confessato di come preferisca schierare titolare Danilo e non Gatti per una questione tecnica, considerando come veda il brasiliano maggiormente adatto alle sue idee.