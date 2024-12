Danilo è sul mercato, la Juventus ha avvisato il giocatore: cosa succede a gennaio ora

La società bianconera ha comunicato a Danilo che ha deciso di metterlo sul mercato: ora la Juventus aspetta offerte per il difensore.

La Juventus ha intenzione di cedere Danilo e ha già comunicato la sua decisione al giocatore brasiliano.

Da tempo si parla di una possibile cessione di Danilo, nel mirino di diversi club italiani ed esteri, ma ora sembra essere arrivata la svolta con la decisione effettiva della Juventus di mettere sul mercato il brasiliano, come fa sapere Fabrizio Romano sui social.

Dopo aver avvisato Danilo di avere intenzione di ascoltare le eventuali offerte che arriveranno a gennaio, la Juventus si muove sul mercato in entrata per uno o due centrali in grado di soddisfare Thiago Motta per il proseguo dell'annata italiana ed europea.