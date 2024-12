Danilo dalla Juventus al Napoli, potrebbe arrivare la sorpresa di calciomercato: le ultime sul trasferimento

Il Napoli ha messo nel mirino Danilo per gennaio: il nome in cima alla lista per rinforzare la difesa è il centrale della Juventus.

Danilo da una squadra in lotta per lo Scudetto, a un'altra. A gennaio, infatti, il brasiliano potrebbe lasciare la Juventus rimanendo in Serie A per vestire la maglia del Napoli, attualmente alla ricerca di un centrale esperto per rinfozare il reparto di Antonio Conte in vista della seconda parte di stagione.

Per Danilo, che in questa prima parte di stagione ha vissuto partite complicate come difensore di Thiago Motta, saranno settimane di riflessione sul futuro nel 2025. Come riporta Sky Sport, non solo l'ex Real Madrid è finito nel mirino del Napoli, ma è in cima alla lista dei difensori per gennaio.

Attualmente schierato come esterno alla Juventus, Danilo viene considerato da Conte un rinforzo per giocare al centro della difesa. Apprezzatissimo dal tecnico del Napoli, potrebbe a sorpresa lasciare i bianconeri per unirsi a Buongiorno e compagni nella retroguardia azzurra.