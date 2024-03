Daniele Casiraghi è il re dei rigori: 10 segnati su 10, nessuno come lui in Europa

Il jolly del Sudtirol, formazione di Serie B, è quasi infallibile dal dischetto: l'ultimo errore nel marzo 2022, prima di una lunga striscia vincente.

Ogni volta che si sente nominare Daniele Casiraghi, calciatore del Sudtirol, il cervello inizia inevitabilmente a viaggiare per conto proprio. E l'associazione mentale è sempre la stessa: ma sarà mica il figlio di Pierluigi, l'ex attaccante della Lazio e della Nazionale?

Spoiler: no, non lo è. Ma ha trovato lo stesso il modo di far parlare di sé. Sul campo, senza bisogno di legare il proprio cognome a quello di uno dei grandi centravanti degli anni 90. E soprattutto dal dischetto, la sua specialità.

Già, perché il quasi trentunenne (compirà gli anni domani, domenica 10 marzo) jolly bergamasco, capace di giocare da esterno offensivo come da trequartista o da seconda punta, è uno specialista dei calci di rigore. Ma nel vero senso del termine.