Dani Olmo via a zero a gennaio? Il Barcellona studia le opzioni per evitare la beffa clamorosa

E’ corsa contro il tempo per il Barcellona: se non troverà una soluzione Dani Olmo potrebbe lasciare il club già a gennaio.

E’ stato l’unico grande colpo estivo messo a segno dal Barcellona nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma incredibilmente il club blaugrana potrebbe perderlo a gennaio a 0.

Quello di Dani Olmo è un caso che sta facendo molto discutere in Spagna e che potrebbe causare uno scossone per il Barça e non solo.

Il club catalano ha sborsato quasi 60 milioni di euro ad agosto per prelevare il suo cartellino dal Lipsia, ma da tempo si è proposto un problema di non poco conto: tra un paio di settimane il nome di Olmo non potrà più essere inserito nella lista dei giocatori arruolatili in Liga.