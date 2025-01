Dani Olmo e Pau Victor non tesserati: il Barcellona li convoca lo stesso per la Supercoppa spagnola

Il Barcellona convoca Dani Olmo e Pau Victor nonostante la mancata licenza concessa da Liga e RFEF: è guerra alle istituzioni del calcio spagnolo.

È guerra aperta tra il Barcellona e le istituzioni del calcio spagnolo, dopo la mancata concessione della licenza per il nuovo tesseramento di Dani Olmo e Pau Victor.

I due giocatori risultano attualmente svincolati per questioni legate al Fair Play Finanziario della Liga, ma in casa Barcellona non vogliono sentire ragioni: entrambi sono stati infatti convocati per la semifinale della Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao.

Una presa di posizione forte, in opposizione alla decisione presa nelle scorse ore da LaLiga e RFEF.