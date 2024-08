Dani Olmo, Chiesa e i problemi del Barcellona: perché rischia di non poterli tesserare

Il club catalano deve fare i conti con un buco da 40 milioni e il limite sui tesseramenti dalla Liga: le parole di Flick e i casi Dani Olmo e Chiesa.

Il Barcellona continua a trovarsi in una situazione economica complicata e sta affrontando una seconda estate consecutiva nella quale deve fare i conti con restrizioni sul mercato.

I problemi finanziari del club catalano non sembrano avere fine e il tesseramento di nuovi giocatori è diventato un processo molto complicate.

Le regole stringenti imposte dalla Liga hanno posto il Barcellona in una posizione difficile, con il limite sul monte ingaggi che è stato superato.

Questo limite, stabilito due volte all’anno in base agli introiti e alle spese del club, rappresenta una sfida significativa per la dirigenza della società catalana.

Al momento Dani Olmo, unico acquisto dell'estate dei catalani, non è stato ancora registrato e non può scendere in campo questa sera contro l'Athletic Bilbao, dopo aver saltato già il Valencia, mentre appare in dubbio anche l'operazione Federico Chiesa dalla Juventus, anche se continua a filtrare ottimismo dalle parti in causa