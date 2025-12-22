Dani Alves può tornare in campo a 42 anni: nel club che sta per acquistare in Portogallo

Dalle accuse di stupro al carcere, passando per la nuova avventura da predicatore evangelico: negli ultimi due anni la vita di Dani Alves è andata incontro a profondi cambiamenti che, di fatto, hanno decretato la fine della carriera da giocatore.
Quantomeno ad alti livelli, dato che il brasiliano potrebbe sorprendere tutti con un ritorno nelle serie minori: precisamente in terza divisione portoghese.
La categoria non è casuale: Dani Alves sta infatti per chiudere l'acquisizione di una società militante in quel campionato e, oltre alla gestione, potrebbe dedicarsi anche alla discesa in campo rimettendosi gli scarpini come un tempo.