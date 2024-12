Dallinga si sblocca con il Bologna: contro il Torino arriva il primo goal in Serie A

Torino vs Bologna

L'attaccante olandese, arrivano per 14 milioni ed erede di Zirkzee firma la prima rete: la 'bottiglia di ketchup', il goal dopo 42" e la fiducia.

Il Bologna di Vincenzo Italiano continua la propria striscia positiva e, con la vittoria sul campo del Torino per 2-0 si conferma una delle principali sorprese del campionato.

Il successo in trasferta consente ai rossoblù di sorpassare ancora una volta il Milan e di salire a quota 28 punti in classifica, in attesa del recupero della partita proprio contro i rossoneri di Fonseca.

Nel freddo pomeriggio torinese, il risultato non è l’unica buona notizia per Italiano e per il suo Bologna.Thijs Dallinga, attaccante olandese classe 2000, si è sbloccato.

L’ex Tolosa, arrivato in estate per sostituire Joshua Zirkzee, ha realizzato il suo primo goal con la maglia degli emiliani e la sua prima rete in Serie A.