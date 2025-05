Dalle critiche con la Roma alla nuova chance col Verona: Frattesi guida il riscatto dell'Inter

Il centrocampista ha deluso una settimana fa contro la Roma e più in generale in tutta la stagione: contro il Verona proverà a trascinare l’Inter.

Testa, cuore e gambe: l’imperativo in casa Inter è ripartire per provare a riprendersi la vetta della classifica, persa dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma.

Contro il Verona questa sera a San Siro è una di quelle gare da non fallire, a prescindere da quello che sarà il risultato del Napoli in campo a Lecce alle ore 18. I nerazzurri dovranno vincere per rimanere aggrappati alla vetta (gli azzurri sono a +3) o per provare ad accorciare.

Tra infortuni, squalifiche e turnover vista la semifinale di Champions alle porte, nell’Inter ci sarà spazio per tante seconde linee: tra loro anche Davide Frattesi, centrocampista chiamato al riscatto dopo una stagione sotto le attese.