Dalle cessioni al 'gruppo della morte': come il Borussia Dortmund è arrivato in finale di Champions League

La squadra di Edin Terzic non è andata bene in patria, ma è riuscita a migliorare costantemente durante la stagione. E ora sogna il miracolo.

No, non doveva succedere. Quando Jude Bellingham ha applaudito per l’ultima volta con le lacrime agli occhi il Muro Giallo, nel maggio del 2023, ha avuto la sensazione che qualcosa a Dortmund fosse finito. Sapeva già che presto sarebbe andato al Real Madrid e aveva appena perso ogni speranza di porre fine al dominio più che decennale del del Bayern sul calcio tedesco.

Solo che, mentre in questa stagione il Borussia non è andato bene a livello nazionale, è riuscito a fare miracoli fuori dalla Germania. La squadra di Edin Terzic, priva di Bellingham e ancora scossa dall'addio di Erling Haaland, è sul punto di completare qualcosa di quasi inedito: vincere una finale di Champions League.

Una svolta improbabile, soprattutto considerando la perdita di giocatori così importanti e ripensando a una stagione turbolenta in Bundesliga. Ma non si è trattato di fortuna. Tutt'altro.