Dalla svolta alla rivoluzione: il derby del Milan un girone dopo

AC Milan vs Inter

Il 22 settembre Fonseca salvava la panchina e sembrava rilanciare il Milan: oggi ci sono Conceicao, un mercato che ribalta e tante incognite.

Poco più di 4 mesi dopo, il derby di campionato in casa Milan consegna scenari agli antipodi.

Dal 22 settembre al 2 febbraio di cose ne sono successe tante, a cominciare dal fatto che è cambiato l'allenatore e che la stagione - al netto dell Supercoppa alzata al cielo e dei Playoff di Champions messi in tasca - è da considerarsi tutt'altro che positiva.

L'articolo prosegue qui sotto

Colpa di un'altalena legata a rendimento e umori che, in vista della volata finale, rendono il 2024/2025 rossonero difficile da decifrare e la terza sfida con l'Inter uno snodo. Snodo come lo fu il derby d'andata, dove in panchina sedeva un Paulo Fonseca bravo a tenersi stretto il Milan e a lasciar pensare che la svolta fosse tutta lì.

Invece i fatti hanno detto altro: cambio allenatore, classifica deludente e un mercato invernale che ha portato in dote scelte pesanti.