Dalla Serie B alla Premier League: chi gioca oggi 26 dicembre e quali partite si possono vedere gratis in tv e streaming

Nonostante il giorno festivo, c'è chi scende in campo per un turno infrasettimanale: cosa si potrà vedere in diretta tv e streaming.

Niente turno infrasettimanale in Serie A, niente Santo Stefano in campo: accantonato l'esperimento di qualche stagione fa, il massimo campionato italiano tornerà il campo nel weekend per la diciottesima giornata, ovvero la penultima del girone d'andata.

Altrove, però, si gioca. E per "altrove" si intende anche l'Italia, ma in una categoria inferiore: la Serie B, che oggi 26 dicembre scende in campo per la diciannovesima giornata. A fare compagnia al torneo cadetto è la Premier League, che come impone la tradizione non si ferma dando così vita al Boxing Day calcistico.

Quali partite di Serie B e di Premier League si giocheranno oggi? E quali si potranno vedere in diretta tv e streaming, anche gratis? Il quadro completo.