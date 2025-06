Dalla Champions al Pallone d’Oro: la notte da incubo di Lautaro fa sfumare sogni e obiettivi

Sovrastato e senza mai tiri in porta: contro il PSG Lautaro Martinez è stato impalpabile. La prova di Monaco spegne anche i sogni di Pallone d’Oro.

La notte più amara della storia recente nerazzurra. La manita subita dal PSG nella finale di Champions League turberà il sonno di Lautaro Martinez e compagni per diverso tempo.

Un ko che fa malissimo e che rischia di lasciare il segno anche in chiave futura. E che va analizzato in tutte le sue sfaccettature. Troppo pesante la disfatta andata in scena a Monaco per non porsi interrogativi di ogni genere.

L’Inter contro il PSG è stata impotente e mai capace di provocare nemmeno un piccolo spavento agli avversari. La prova di Lautaro Martinez e Thuram, simboli dello strapotere Inter fino all’atto finale, fotografa al meglio il senso di frustrazione nerazzurro.