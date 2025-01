Dal sogno all’incubo, per la Fiorentina è crisi senza fine: la Viola si è persa, anche Palladino deve fare di più

La Fiorentina è passata dagli otto successi di fila a prestazioni a tratti inspiegabili: contro il Torino un’altra prova da dimenticare.

Per la sua ultima (soffertissima) vittoria in campionato bisogna tornare allo scorso 8 dicembre quando riuscì a superare il Cagliari in casa per 1-0, da allora sulla Fiorentina è calato il buio più totale.

Quella che sembrava essere una delle più belle realtà proposte dalla Serie A 2024/2025 si è dissolta al sole, tanto che nel giro di poche settimane si è passati dal parlare di sogno Champions a crisi senza fine.

La compagine gigliata ha iniziato ad inanellare prestazioni negative su prestazioni negative, l’ultima delle quali nel ventunesimo turno contro il Torino.