Dal ritiro al possibile rinnovo: il Barcellona pronto a prolungare il contratto di Szczesny

Potrebbe rivelarsi più lunga del previsto l’avventura di Szczesny al Barcellona: i blaugrana stanno già valutando il possibile rinnovo.

Dal ritiro annunciato lo scorso 27 agosto, alla prospettiva di rinnovare di rinnovare il contratto per un’altra stagione: per Wojciech Szczesny il mondo si è letteralmente ribaltato nel giro di pochissimi mesi.

Approdato da svincolato al Barcellona ad inizio ottobre per sopperire all’assenza di Ter Stegen (un infortunio lo terrà fuori per tutta la stagione), l’ex portiere della Juventus sembra aver già convinto tutti in casa blaugrana.

Secondo quanto riportato infatti da ‘Marca’, la volontà del Barça è quella di far presto sottoscrivere al giocatore polacco un nuovo contratto.