"Dal PSG 200 milioni per Osimhen e Kvaratskhelia": perché le due situazioni sono diverse

Il Corriere dello Sport ha lanciato la bomba in prima pagina: la situazione del georgiano e del nigeriano e la volontà del Napoli.

La bomba mediatica è scoppiata sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. "PSG-shock: 200 milioni per Osi-Kvara!": così ha titolato il quotidiano. Osi e Kvara, anche inutile precisarlo, sono Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. E il destinatario della proposta è il Napoli.

Dalla Francia, in sostanza, sarebbe partita un'offerta a tre cifre per due giocatori: 200 milioni, appunto, per portarli via da Napoli entrambi. Sarebbe un doppio affare clamoroso, quasi sconvolgente in un'estate che - Kylian Mbappé al Real Madrid escluso - non ha ancora regalato trasferimenti da copertina a livello europeo.

Certo, le due situazioni sono diverse tra loro. Molto diverse. Ed è per questo che l'assalto del PSG nei confronti del Napoli, pur corposo e sorretto da 200 milioni di buoni motivi, rischia di non andare in porto. Non completamente, almeno.