Dal primo posto al crollo: il Torino di Vanoli è stato solo una bella illusione?

I granata hanno perso tre partite di fila, venendo pure eliminati dalla Coppa Italia: dalla difesa a Zapata, le ragioni del momento no.

Sembra passata una vita, ma era il 13 settembre. Un mese e otto giorni fa. Paolo Vanoli veniva premiato Coach of the Month per il mese di agosto e il Torino di lì a poco si sarebbe trovato primo da solo in classifica, davanti all'Inter, al Napoli, al Milan, alla Juventus, a tutte le altre.

Forse sì, era davvero una vita fa. Perché nel frattempo, il mondo si è ribaltato. Così come si è ribaltata la classifica di una squadra che non sa più vincere. O meglio: da qualche tempo sa soltanto perdere.

Il ko in rimonta contro il Cagliari, avversaria che fino a questo momento aveva conquistato i tre punti soltanto una volta, rispedisce la squadra nel solito incubo delle passate stagioni: la mediocrità. Né carne né pesce, né Europa né zona retrocessione. Dando di nuovo la sensazione di aver vissuto un'illusione bella quanto fugace.