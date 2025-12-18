Dal Napoli al Napoli, chance per Estupinan in Supercoppa: proverà a riprendersi la fascia sinistra del Milan

Al Milan è arrivato con il compito gravoso di raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, un “peso” che Pervis Estupinan evidentemente ha accusato molto.
Allegri gli ha fin da subito mostrato fiducia affidandogli una maglia da titolare, ma l’esterno sinistro ecuadoriano non è riuscito fino a questo momento a convincere, anzi.
Proprio contro il Napoli in campionato, nella gara vinta per 2-1 dal Milan, l’ex Brighton ha vissuto una sliding doors negativa: da quel momento, anche a causa di un infortunio, ha perso la maglia da titolare.