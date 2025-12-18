Pubblicità
Nino Caracciolo

Dal Napoli al Napoli, chance per Estupinan in Supercoppa: proverà a riprendersi la fascia sinistra del Milan

Abbastanza sorprendentemente, Allegri sembra intenzionato a schierare Estupinan dal primo minuto contro il Napoli: un’occasione da non fallire per provare a cambiare le gerarchie.

Al Milan è arrivato con il compito gravoso di raccogliere l’eredità di Theo Hernandez, un “peso” che Pervis Estupinan evidentemente ha accusato molto.

Allegri gli ha fin da subito mostrato fiducia affidandogli una maglia da titolare, ma l’esterno sinistro ecuadoriano non è riuscito fino a questo momento a convincere, anzi.

Proprio contro il Napoli in campionato, nella gara vinta per 2-1 dal Milan, l’ex Brighton ha vissuto una sliding doors negativa: da quel momento, anche a causa di un infortunio, ha perso la maglia da titolare.

  • INVESTIMENTO IMPORTANTE

    In estate il Milan ha sondato diversi nomi per il ruolo di laterale sinistro, ma alla fine la scelta è ricaduta proprio su Estupinan: per portarlo in Italia, i rossoneri hanno versato nelle casse del Brighton 17 milioni di euro più due di bonus.

  • ROSSO CONTRO IL NAPOLI

    Nonostante la fiducia di Allegri che lo ha schierato titolare, Estupinan ha mostrato subito difficoltà ad ambientarsi. La prima svolta negativa della sua stagione è arrivata proprio contro il Napoli, quando un suo fallo all’interno dell’area di rigore ha lasciato il Milan (che ha vinto 2-1 il match) in 10 uomini e provocato un rigore per gli azzurri. 

  • INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA

    A complicare ancora di più il suo inserimento al Milan è arrivato anche un infortunio alla caviglia rimediato con la sua nazionale che lo ha costretto a saltare le gare di campionato contro Fiorentina, Pisa e Atalanta, oltre a quella successiva contro la Roma dove è rimasto in panchina perché non al meglio.

  • SERATA NEGATIVA AL TARDINI

    Se la partita contro il Napoli di fine settembre ha rappresentato la svolta negativa della sua stagione, la sfida del Tardini dell’8 novembre contro il Parma è il punto più basso della sua avventura al Milan. In quella gara, infatti, l’ecuadoriano ha commesso due errori che hanno spianato la strada alla rimonta del Parma  (da 0-2 a 2-2).

  • OCCASIONE DA SFRUTTARE

    Dopo le due panchine contro Inter e Lazio in campionato e l’ingresso nel recupero contro Torino e Sassuolo, contro il Napoli in Supercoppa Estupinan avrà una nuova chance da titolare, dopo quella in Coppa Italia contro la Lazio. 

    Allegri sembra intenzionato a puntare su di lui preferendolo nell’occasione a Bartesaghi: per l’ex Brighton un’opportunità da non fallire per provare a cambiare le gerarchie sulla fascia sinistra.

