Dal Como al Como, è stata una Juventus senza identità: Thiago Motta ha schierato 32 formazioni diverse in 33 partite

Dall'esordio di agosto contro i lariani, il tecnico ha ripetuto solo una volta l'undici della partita precedente. Ma questa sera potrebbe rifarlo.

Dal Como al Como. Non è passato esattamente un girone, per via del calendario asimmetrico della Serie A: qualcosa di più. Ma intanto è quasi simbolico il fatto che, forse, Thiago Motta abbia finalmente deciso di puntare sulla continuità proprio contro l'avversario con cui ha aperto il proprio cammino alla Juventus.

Ricordate il 3-0 di agosto? Vantaggio di Mbangula, a segno all'esordio in Serie A, e poi raddoppio di Weah alla fine del primo tempo e tris di Cambiaso nel finale. Più due pali di Vlahovic. Una festa che pareva inaugurare in grande stile l'era del mottismo, di una certa filosofia calcistica dopo anni di allegrismo, tra i sorrisi di uno Stadium grondante entusiasmo.

In sei mesi o quasi, poi, è accaduto di tutto. Pareggi (troppi), vittorie (poche), la qualificazione a un playoff di Champions League che la Juve sperava vivamente di evitare. Quel sesto posto a -14 dal Napoli. E poi il fatto che Motta non sia praticamente mai riuscito, per un motivo o per un altro, a riproporre la stessa formazione di partenza da una partita a quella successiva.

Fino a questa sera, ed è la grande novità di un Como-Juventus che, oltre a far partire la ventiquattresima giornata di Serie A, potrebbe essere ricordato anche per un altro motivo.