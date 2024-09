Daily Mirror - La Juventus ha aiutato l'Aston Villa a evitare 10 punti di penalizzazione? "C'era una bomba a orologeria"

Con l'acquisto di Douglas Luiz, la Juventus avrebbe aiutato l'Aston Villa a evitare 10 punti di penalizzazione in Premier: "Abbiamo risolto sul gong".

Douglas Luiz è stato il secondo acquisto più oneroso dell'estate per la Juventus: arrivato a Torino di fronte al pagamento di 42 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro), il brasiliano ha salutato l'Aston Villa che ha deciso di sacrificarlo per non incorrere in una pesante penalizzazione che avrebbe inficiato l'attuale stagione di Premier League.

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mirror', infatti, l'ingaggio di Douglas Luiz da parte della Juventus avrebbe aiutato i 'Villans' a rispettare i paletti economici delle norme sul profitto e la sostenibilità vigenti in Premier League.

Everton e Nottingham Forest, d'altronde, sono stati penalizzati nella passata stagione proprio per questo motivo: nel caso dell'Aston Villa sarebbero stati dieci i punti in meno, che avrebbero rovinato il ritorno in Champions League dopo tanti anni.