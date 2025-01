Dai titoli in Qatar al campionato vinto col Barcellona: la carriera di Xavi da allenatore

Xavi ha allenato le due squadre in cui ha giocato da calciatore: Al-Sadd e Barcellona. Con i blaugrana ha vinto una Liga prima dell'esonero.

La carriera da calciatore di Xavi si è chiusa al termine della stagione 2018/19. Dopo una vita spesa con la maglia del Barcellona, dove ha giocato dal 1998 al 2015, l'allora centrocampista spagnolo ha deciso di chiudere il proprio percorso da giocatore in Qatar, dove per tre stagioni ha vestito la maglia dell'Al-Sadd.

Una volta appese le scarpette al chiodo, Xavi ha deciso di aprire un nuovo capitolo da allenatore, partendo proprio dal club qatariota con il quale ha chiuso la carriera da giocatore. Oltre all'Al-Sadd, però, Xavi ha successivamente guidato anche il Barcellona.

Il tecnico accostato in queste ore alla Juventus è attualmente senza squadra, ma a 45 anni può fregiarsi del fatto di aver allenato le squadre per le quali ha giocato in carriera.