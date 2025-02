Da Soulé a Kolo Muani: la Top 11 della 25ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 25° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Anche la 25ª giornata di questa più avvincente che mai Serie A è andata in soffitta.

Genoa-Venezia di lunedì sera ha fatto calare il sipario sull'ultimo weekend lungo di campionato, caratterizzato in particolare dal successo della Juventus sull'Inter e dal pareggio beffa rimediato dal Napoli all'Olimpico per mano della Lazio. Ma non solo.

Da Suzuki tra i pali a Dumfries e Gatti in difesa, passando per Ekkelenkamp in mediana e al talento di Soulé e Nico Paz sulla trequarti, fino ad arrivare a un Kolo Muani sempre più decisivo: ecco la Top 11 della venticinquesima di A scelta da GOAL.