Da soluzione tampone a certezza difensiva: Gabbia è diventato il punto fermo del Milan

Tornato a gennaio senza il favore dei riflettori, Matteo Gabbia si è preso il posto e non l'ha più lasciato. Contro la Lazio toccherà ancora a lui.

Dicono che il Milan un nuovo difensore centrale non l'abbia preso, ma non è vero. Lo scorso 3 gennaio, proprio alla riapertura del mercato invernale, il club rossonero ha annunciato ufficialmente il ritorno a Milano di una vecchia conoscenza: Matteo Gabbia.

Chiaro: non è stata l'operazione dei sogni. Più che altro, una scelta dettata dalla clamorosa emergenza che in quel momento stava attanagliando la difesa del Milan. Pioli non aveva più a disposizione quasi nessuno, da Thiaw a Kalulu a Tomori, e s'era dovuto addirittura inventare Theo Hernandez centrale. E così, (ri)ecco Gabbia.

Solo che alla fine non si è trattato davvero di una soluzione tampone, come più di qualcuno credeva. Perché il prodotto del settore giovanile è diventato lui stesso il vero rinforzo di una campagna invernale che, specialmente negli ultimi giorni, aveva lasciato il tifo con l'amaro in bocca.