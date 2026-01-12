Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Yildiz Juventus Cremonese Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Da quanto la Juventus non vinceva con almeno cinque goal di scarto? Erano passati anni

Juventus-Cremonese 5-0, i bianconeri ottengono un successo importante anche dal punto di vista mentale: nelle ultime stagioni un risultato così non si era mai visto.

Pubblicità

Juventus-Cremonese, in termini di vittorie con largo scarto, è la miglior partita della squadra bianconera da diversi anni. Un secco 5-0 è maturato a Torino nella serata di lunedì, in cui i bianconeri hanno avvicinato la testa della classifica occupata dall'Inter, il secondo posto del Napoli e agganciato sia Inter che Milan. Nonostante le due meneghine e la squadra Campione d'Italia debbano ancora recuperare un match, Madama si inserisce pesantemente nel discorso Scudetto.

Lo fa con un risultato che, come detto, non si vedeva da anni. Nel corso delle ultime stagioni la Juventus non aveva mai segnato cinque reti senza subirne, tanto che per trovare un successo di cinque o più reti di scarto bisogna tornare indietro al pre-covide in particolare nel febbraio 2018: quasi otto anni fa, infatti, la squadra bianconera surclassò il Sassuolo per 7-0; lo stesso risultato maturato quattro anni prima contro il Parma.

Andando ancora indietro, la Juventus fece registrare un risultato con cinque precisi goal di scarto, nel 2012: all'epoca finì 6-1, contro il Pescara. Un decennio fa, invece, proprio un 5-0: contro la Sampdoria.

  • GLI ULTIMI 5-0 DELLA JUVENTUS

    Detto dei 7-0 e del 6-1, la Juventus non otteneva un preciso 5-0 come quello del 12 gennaio 2026 da anni e anni.

    Nel corso del nuovo millennio solamente quattro volte, oltre al già citato 6-1 contro il Pescara, la Juventus ha avuto modo di vincere con cinque goal di scarto: tale risultato è maturato nel maggio 2016, quando Madama ha battuto la Sampdoria, nel 2012 contro la Fiorentina a nel 2007 contro il Palermo.

    • Pubblicità

  • IL MIGLIOR ATTACCO

    Nell'ultimo periodo la Juventus è di gran lunga il miglior attacco del campionato. Considerando le ultime cinque partite, infatti, Madama ha segnato quattordici reti, mentre l'Inter si è fermata a dieci.

    Allo stesso modo la Juventus ha ottenuto grandi risultati anche in difesa, considerando che nel medesimo periodo ha incassato appena due reti che la rendono la seconda miglior retroguardia alle spalle dell'Atalanta (un solo goal incassato).

    Considerando gli ultimi dieci incontri, inoltre, la Juventus ha raggiunto l'Inter: venti goal a testa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0