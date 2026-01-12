Da quanto la Juventus non vinceva con almeno cinque goal di scarto? Erano passati anni

Juventus-Cremonese, in termini di vittorie con largo scarto, è la miglior partita della squadra bianconera da diversi anni. Un secco 5-0 è maturato a Torino nella serata di lunedì, in cui i bianconeri hanno avvicinato la testa della classifica occupata dall'Inter, il secondo posto del Napoli e agganciato sia Inter che Milan. Nonostante le due meneghine e la squadra Campione d'Italia debbano ancora recuperare un match, Madama si inserisce pesantemente nel discorso Scudetto.

Lo fa con un risultato che, come detto, non si vedeva da anni. Nel corso delle ultime stagioni la Juventus non aveva mai segnato cinque reti senza subirne, tanto che per trovare un successo di cinque o più reti di scarto bisogna tornare indietro al pre-covide in particolare nel febbraio 2018: quasi otto anni fa, infatti, la squadra bianconera surclassò il Sassuolo per 7-0; lo stesso risultato maturato quattro anni prima contro il Parma.

Andando ancora indietro, la Juventus fece registrare un risultato con cinque precisi goal di scarto, nel 2012: all'epoca finì 6-1, contro il Pescara. Un decennio fa, invece, proprio un 5-0: contro la Sampdoria.