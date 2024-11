Il Torino non batte la Juventus da un decennio, nella storia dei Derby italiani non si era mai visto un dato così

Juventus vs Torino

L'ultima vittoria del Torino è datata 2015, da allora solamente vittorie della Juve o pareggi. E prima di quella, ci fu un'altra striscia negativa.

Le reti di Weah e Wildiz allungano la striscia negativa del Torino nel Deby della Mole. Ventunesimo risultato positivo per la Juventus, ventunesimo senza successi per i granata. Si completa così un decennio privo di vittorie per una squadra mai così impotente nella stracittadina, capace di strappare una gioia l'ultima volta nel 2015.

C'è da dire che anche quel famoso 2-1 con le reti di Darmian e Quagliarella, con Pirlo dall'altra parte, fermò una striscia altrettanto da record, diciasette partite con vittorie della Juventus o pareggi. Parliamo dunque di una sola vittoria negli ultimi trentanove Derby, un dato che non he eguali nel mondo delle stracittadine italiane.

A Verona, Milano, Roma e Genova non si è mai visto qualcosa del genere, tanto che il periodo che più si avvicina è quello degli anni '30 dello scorso secolo, quando l'Inter riuscì a rimenere imbattuta contro l'Inter per diciasette partite. Negli ultimi cento anni, però, le stracittadine sono risultate abbastanza equilibrate, almeno fino al Derby della Mole con risultati a senso unico.