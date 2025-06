Da quando la Norvegia non gioca i Mondiali: l'ultima volta venne eliminata dall'Italia

Norvegia vs Italia

La Nazionale norvegese non ha ancora disputato un Mondiale nel 21° secolo: l'ultima apparizione fu proprio contro gli Azzurri agli ottavi di finale.

L’Italia inizierà il cammino verso la qualificazione al prossimo Mondiale con una trasferta tutt’altro che semplice in Norvegia.

Se per gli Azzurri l’ultima partecipazione risale al lontano 2014, la situazione è ancora più difficile per la Norvegia: la loro ultima apparizione risale addirittura al 1998, nell’edizione disputata in Francia.

Non bisogna però sottovalutare la formazione guidata dal ct Stale Solbakken, che può contare sul talento di Martin Odegaard, Alexander Sorloth e Erling Haaland.