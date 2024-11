Da Pellegrini a Mancini, Ranieri a Roma ha un'altra missione: rilanciare gli "azzurrabili"

Nell'ultima convocazione di Spalletti, l'unico giallorosso presente è stato Pisilli: il riflesso del pessimo avvio di stagione della squadra.

Prima l'ufficializzazione di Claudio Ranieri come nuovo allenatore della Roma. Poi la vittoria dell'Italia, che si è imposta per 1-0 in Belgio conquistando con una giornata d'anticipo la qualificazione per i quarti di finale di Nations League.

Che cos'hanno in comune i due eventi? In pratica, nulla. Nel senso che la Roma e l'Italia, oggi, sembrano essere due entità parallele e ben distinte l'una dall'altra.

La riprova è presente nell'ultimo elenco dei convocati di Luciano Spalletti per le partite contro i belgi e contro la Francia: un solo calciatore giallorosso è stato inserito. E non si trattava nemmeno di un senatore.