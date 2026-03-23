Da oggetto misterioso a risorsa: ora Athekame è anche un’arma tattica per il Milan di Allegri

Al Milan è arrivato la scorsa estate dallo Young Boys da perfetto sconosciuto o quasi: molto giovane e troppo acerbo, con poca esperienza internazionale e il peso di indossare una maglia pesante come quella rossonera.

Zachary Athekame ha faticato a mettersi in mostra nei suoi primi mesi in Italia: ha giocato poco, ma ha lavorato tanto a Milanello. E oggi, a distanza di mesi, è diventato quasi a sorpresa una risorsa per Allegri.

Il giovane terzino destro svizzero con il passare delle settimane è cresciuto molto, fisicamente e tatticamente, ha imparato a conoscere meglio il nostro calcio e le richieste dell’allenatore. Che non ci pensa su quando c’è da mandarlo in campo.