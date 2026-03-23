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Athekame MilanGetty Images
Nino Caracciolo

Da oggetto misterioso a risorsa: ora Athekame è anche un’arma tattica per il Milan di Allegri

Dopo l’ottimo ingresso in campo contro il Torino salgono sempre più le quotazioni di Athekame: lo svizzero si sta rivelando una preziosa arma tattica per i rossoneri.

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Al Milan è arrivato la scorsa estate dallo Young Boys da perfetto sconosciuto o quasi: molto giovane e troppo acerbo, con poca esperienza internazionale e il peso di indossare una maglia pesante come quella rossonera.

Zachary Athekame ha faticato a mettersi in mostra nei suoi primi mesi in Italia: ha giocato poco, ma ha lavorato tanto a Milanello. E oggi, a distanza di mesi, è diventato quasi a sorpresa una risorsa per Allegri.

Il giovane terzino destro svizzero con il passare delle settimane è cresciuto molto, fisicamente e tatticamente, ha imparato a conoscere meglio il nostro calcio e le richieste dell’allenatore. Che non ci pensa su quando c’è da mandarlo in campo.

  • IMPATTO POSITIVO

    Come avvenuto sempre più spesso nell’ultimo periodo, Athekame è entrato in campo a gara in corso contro il Torino. Lo svizzero ha preso il posto di Tomori dopo l’intervallo, con il Milan che è passato alla difesa a quattro. Una mossa vincente.

    Athekame ha avuto un ottimo impatto sul match, dimostrando spirito, voglia, corsa e fornendo anche a Fofana la palla del terzo goal. Più in generale, lo svizzero ha confermato di saper approcciare molto bene alle gare entrando dalla panchina: qualità già dimostrata anche in altri incontri.

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  • NON È PIÙ SOLO UN VICE SAELEMAKERS

    Nelle idee iniziali del Milan e di Allegri, nei suoi primi mesi in Italia Zachary Athekame è stato la prima alternativa aSaelemaekers nel 3-5-2 rossonero. Uno scenario che però con il passare dei mesi è cambiato proprio grazie alla crescita del laterale svizzero classe 2004.

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  • ARMA TATTICA PER ALLEGRI

    Oggi Athekame non è solo la prima alternativa a Saelemaekers, ma una vera e propria arma tattica per Allegri. Il suo ingresso in campo coincide sempre più spesso con il passaggio alla difesa quattro, con lo svizzero schierato nel suo ruolo naturale di terzino destro.

  • VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE?

    Anche grazie alla crescita di Athekame, infatti, Allegri potrebbe pensare di passare alla difesa a quattro in questo finale di stagione, a gara in corso o in alcune occasioni anche dall’inizio. E in caso di 4-3-3 lo svizzero sarebbe il candidato principale per giocare titolare come terzino destro.

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