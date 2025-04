Da obiettivo di mercato ad avversario: Lautaro Martinez deve risollevare l'Inter e dimostrare al Barcellona che era l'uomo giusto

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive tra tutte le competizioni, i nerazzurri hanno bisogno più che mai che il loro capitano dia una scossa.

Alla vigilia della semifinale di Champions League di questa sera contro l'Inter, l'allenatore del Barcellona Hansi Flick è stato interrogato sui punti di forza della squadra di Simone Inzaghi.

"Hanno una delle migliori difese d'Europa", ha detto il tedesco ai giornalisti, "un ottimo centrocampo e due attaccanti molto bravi. È una squadra che difende bene e attacca bene".

E in una situazione di normalità Flick avrebbe ragione. Ma l'Inter non sta facendo nulla di particolarmente brillante in questo momento.

Infatti, alla vigilia della partita più importante della stagione, i nerazzurri sono improvvisamente precipitati nel caos, perdendo le ultime tre partite in tutte le competizioni, il che li ha portati a tre punti dal Napoli nella corsa allo Scudetto a sole quattro giornate dalla fine e all'eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro i rivali cittadini del Milan dopo un pesante 3-0.

Dopo questa settimana infernale, sono stati sollevati enormi dubbi sulla capacità dell'Inter di competere con il Barcellona, figuriamoci di batterlo.

Tuttavia, non tutto è perduto. Innanzitutto, l'Inter ha difeso molto meglio in Europa che in campionato. In secondo luogo, il capitano Lautaro Martinez sta offrendo in Champions League quelle prestazioni decisivi che il Barcellona gli aveva riconosciuto cinque anni fa, quando ha provato a comprarlo...