Da Mbappé a Morata, da Douglas Luiz a Soulé: i 15 trasferimenti più convenienti dell'estate

A due settimane dalla conclusione della finestra estiva, GOAL elenca i migliori affari per rapporto qualità-prezzo: c'è tanta Serie A.

La finestra di mercato di gennaio 2024 è stata la più tranquilla degli ultimi tempi, a causa del Fair Play Finanziario e delle Regole di Profitto e Sostenibilità. Nelle tre precedenti, invece, erano stati registrati nuovi record di spesa, con la Premier League (e più specificamente, il Chelsea) a farla da padrona.

Tutto ciò non era più sostenibile. E non a caso quest'estate c'è stato un maggiore equilibrio. I soldi sono stati spesi di nuovo in tutta Europa, ma i club non stanno più pagando più del dovuto per i loro obiettivi prioritari, oltre a una stata maggiore attenzione sui talenti più giovani invece che sui nomi affermati.

La Premier League si è piazzata nuovamente in prima fila: il Manchester United e l'Arsenal che hanno acquistato rispettivamente Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori dal Bologna, ma gli altri quattro principali campionati europei non sono rimasti a guardare. Con il passaggio di Kylian Mbappé dal PSG al Real Madrid, naturalmente, a dominare tutto e tutti.

Di seguito, dunque, ecco un elenco dei 15 trasferimenti più convenienti avvenuti fino a questo momento in rapporto al prezzo.