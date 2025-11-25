Da Maignan a Neres: la Top 11 della 12ª giornata di Serie A

Al termine della 12esima giornata del campionato, la Roma è la nuova capolista della Serie A: la vittoria contro la Cremonese e il contemporaneo ko dell'Inter nel derby proiettano i giallorossi in solitaria al primo posto.

All'inseguimento della squadra di Gasperini, ora, ci sono proprio il Milan e il Napoli, staccati di due punti, mentre l'Inter, appunto si ritrova quarta a -3. Prosegue il magic momento di Bologna e Como, dominanti contro Udinese e Torino, mentre la Juve infila l'ennesimo pareggio e scivola al settimo posto a -7 dalla vetta.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 12ª giornata scelta da GOAL.



