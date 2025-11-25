Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
TOP11_12^_HDGetty Images
Michael Di Chiaro

Da Maignan a Neres: la Top 11 della 12ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 12° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Pubblicità

Al termine della 12esima giornata del campionato, la Roma è la nuova capolista della Serie A: la vittoria contro la Cremonese e il contemporaneo ko dell'Inter nel derby proiettano i giallorossi in solitaria al primo posto.

All'inseguimento della squadra di Gasperini, ora, ci sono proprio il Milan e il Napoli, staccati di due punti, mentre l'Inter, appunto si ritrova quarta a -3. Prosegue il magic momento di Bologna e Como, dominanti contro Udinese e Torino, mentre la Juve infila l'ennesimo pareggio e scivola al settimo posto a -7 dalla vetta.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 12ª giornata scelta da GOAL.


  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-MILANAFP

    MAIGNAN (MILAN)

    Semplicemente l'MVP del derby. Inaugura la notte di San Siro con due grandi interventi su Thuram e Lautaro, poi sigilla i tre punti con il rigore parato a Calhanoglu. Insuperabile.

    • Pubblicità
  • Di LorenzoGetty Images

    DI LORENZO (NAPOLI)

    Il Napoli torna a vincere e convincere regolando l'Atalanta al Maradona con un netto 3-1. Di Lorenzo inscena una gara da protagonista e di grande spessore, impreziosita dall'assist per il goal del 3-0 firmato da Lang.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Leo Ostigard GenoaGetty Images

    OSTIGARD (GENOA)

    Sulla carta d'identità c'è scritto difensore, ma quando si proietta nell'area avversaria son dolori... per gli altri. Lascia il segno nel pirotecnico 3-3 tra Genoa e Cagliari segnando il suo terzo goal consecutivo in campionato. Il bomber che non ti aspetti.

  • Jacobo Ramon ComoGetty

    RAMON (COMO)

    Prestazione solidissima del difensore spagnolo, bravo ad annullare Zapata in lungo e in largo. Poi decide di prendere parte al festival del goal del Como ed entra nel tabellino marcatori della gara dell'Olimpico Grande Torino.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Wesley RomaGetty Images

    WESLEY (ROMA)

    L'esterno brasiliano, dopo una fisiologica fase di ambientamento, si è affermato all'interno dello scacchiere di Gasperini alzando vertiginosamente il livello del proprio rendimento. Contro la Cremonese ci ha messo anche il carico di effetti speciali, segnando il suo secondo goal italiano.

  • Nico Paz Addai Torino Como Serie AGetty Images

    ADDAI (COMO)

    L'uomo copertina nella goleada del Como sul campo del Torino. Semplicemente devastante sulla corsia di destra dove stravince il duello con Lazaro. Impreziosisce il tutto con due goal.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Maximo Perrone ComoGetty

    PERRONE (COMO)

    Nel Como che dilaga sul campo del Torino, brilla anche Perrone. L'argentino esce alla distanza e nella ripresa alza il livello della propria prestazione confezionando due assist al bacio.

  • Bologna FC 1909 v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    POBEGA (BOLOGNA)

    Ci pensa lui ad indicare la via maestra al Bologna nel pomeriggio di Udine. Due blitz da attaccante navigato e due goal che spianano la strada ai felsinei, sempre più a loro agio nelle zone di alta classifica.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Neres Napoli AtalantaGetty Images

    NERES (NAPOLI)

    Ripaga nel miglior modo possibile la fiducia di Conte. Schierato dal primo minuto nel tridente con il quale il tecnico salentino ha deciso di affrontare l'Atalanta, il brasiliano squarcia la partita segnando due goal nel primo tempo. Indomabile.

  • BORRELLI (CAGLIARI)

    Prima doppietta in Serie A per l'ex attaccante di Frosinone e Brescia. Due incornate da centravanti di razza che però non bastano al Cagliari per strappare l'intera posta in palio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Hellas Verona FC v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

    PELLEGRINO (PARMA)

    Il Parma vince, in trasferta, lo scontro salvezza sul campo del Verona. Una vittoria dal peso specifico enorme che porta la firma indelebile di Pellegrino: l'attaccante dei ducali segna due goal e trascina gli emiliani in terra scaligera.