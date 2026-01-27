Goal.com
Da Maignan a Dimarco, da Locatelli a Messias: la Top 11 della 22ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 22° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

L'Inter ha preso il largo sul Milan, il posticipo tra la Roma e i rossoneri è terminato 1-1 mentre la Juventus ha dominato contro il Napoli: questi sono stati i tre grandi punti della ventiduesima giornata di Serie A.

Chi sono stati i grandi protagonisti del turno? Maignan ha evitato ancora una volta guai grossi al Milan, Dimarco è entrato in campo dalla panchina e ha dato un contributo clamoroso, Douvikas si è scatenato nel 6-0 del Como sul Torino, Locatelli si è guadagnato di nuovo gli applausi dell'Allianz Stadium.

Ecco dunque la Top 11 della ventiduesima giornata di Serie A, iniziata con Inter-Pisa 6-2 e andata in archivio con Verona-Udinese 1-3.

    MAIGNAN (Milan)

    Dice di no a Malen, a Koné, a Celik. Se il Milan non crolla sotto i colpi della Roma nel primo tempo, il merito è praticamente tutto suo. Solo Pellegrini lo batte e solo dal dischetto. Il rinnovo è cosa buona e giusta.

    PALESTRA (Cagliari)

    Si conferma per l'ennesima volta uno dei motori del Cagliari, andando a segno per la prima volta in Serie A e aggiungendo al conto anche l'assist per Kilicsoy. Non è un caso che sia uno dei migliori prospetti del nostro campionato.

    BREMER (Juventus)

    Al netto di quel possibile fallo da rigore su Hojlund, tanto contestato dall'ambiente Napoli, vince il duello contro il danese confermandosi recuperato al 100% dopo i tanti guai fisici. Non è un caso che con lui in campo la Juventus non perda praticamente mai.

    GHILARDI (Roma)

    Non giocava mai, ora anche lui è finalmente entrato nei meccanismi di Gasperini. Contro il Milan non fa rimpiangere Hermoso, dando vita a una prestazione solida. Gran recupero su Bartesaghi.

    DIMARCO (Inter)

    Contro il Pisa era convinto di godersi una notte di riposo. E invece Chivu lo manda in campo e lui risolve problemi: entra nell'azione del rigore, segna, sforna due assist. Impatto clamoroso.

    BATURINA (Como)

    No, non è più il mezzo oggetto misterioso dell'inizio della stagione. Merita lo spazio che si è ritagliato con Fabregas e contro il Torino lo dimostra, andando a segno, servendo a Douvikas la palla del poker e incantando.

    LOCATELLI (Juventus)

    Ecco un altro che si è tolto di dosso un chilo di polvere. Contro il Napoli offre un'altra prestazione di alto livello dopo quella col Benfica in Champions e di nuovo piovono applausi dall'Allianz Stadium. Che cerniera di centrocampo con Thuram.

    ATTA (Udinese)

    Sì, perde la palla che porta all'1-1 veronese. Ma è anche autore di una rete e di un assist. E dunque di un apporto fondamentale nel successo dell'Udinese al Bentegodi.

    MESSIAS (Genoa)

    Come si può non inserire in una Top 11 un giocatore che segna un goal del genere, in un momento del genere della partita, dopo essere entrato all'inizio della ripresa? Grazie a lui il Genoa passa dallo 0-2 al 3-2. Bentornato.

    MOREO (Pisa)

    Per una ventina di minuti diventa il re di San Siro: la sua doppietta fa clamorosamente vedere i fantasmi all'Inter. Poi torna nei ranghi, come tutta la squadra di Gilardino, ma l'impresa rimane.

    DOUVIKAS (Como)

    Torna titolare dopo la panchina contro la Lazio e butta fuori tutto quel che ha. Fa ammattire la difesa del Torino, segnando una doppietta e aggiungendoci la ciliegina di un rigore guadagnato.

  • LA TOP 11 DELLA 22ª GIORNATA

    (4-3-1-2): Maignan; Palestra, Bremer, Ghilardi, Dimarco; Baturina, Locatelli, Atta; Messias; Moreo, Douvikas.

