Da Maignan a Dimarco, da Locatelli a Messias: la Top 11 della 22ª giornata di Serie A

L'Inter ha preso il largo sul Milan, il posticipo tra la Roma e i rossoneri è terminato 1-1 mentre la Juventus ha dominato contro il Napoli: questi sono stati i tre grandi punti della ventiduesima giornata di Serie A.

Chi sono stati i grandi protagonisti del turno? Maignan ha evitato ancora una volta guai grossi al Milan, Dimarco è entrato in campo dalla panchina e ha dato un contributo clamoroso, Douvikas si è scatenato nel 6-0 del Como sul Torino, Locatelli si è guadagnato di nuovo gli applausi dell'Allianz Stadium.

Ecco dunque la Top 11 della ventiduesima giornata di Serie A, iniziata con Inter-Pisa 6-2 e andata in archivio con Verona-Udinese 1-3.