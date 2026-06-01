Da Liberali a Doumbia e Kayode: i giocatori ignorati da Baldini per la sua “giovane Italia”

Michael Kayode si è messo in mostra con il Brentford nella sua prima stagione in Premier League. E fa parte della rosa dell'Under 21, nonostante a marzo sia stato convocato in ritardo "perché non aveva l'idoneità", come spiegato da Baldini.

Eppure il ct ha deciso di non chiamarlo per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Un piccolo smacco per l'ex viola, che a metà maggio aveva comunque fatto professione di pazienza in un'intervista a Tuttosport.

“Perché non ho ancora esordito? Sono giovane, ci sta, solo continuando a lavorare realizzerò questo sogno, che è quello che accomuna tantissimi ragazzi come me. E' vero che sarei selezionabile anche dalla Nigeria, ma darò empre la precedenza all’Italia: anche a livello giovanile sono cresciuto con la maglia azzurra. Spero di poter realizzare questo sogno il prima possibile, ma non ho dubbi su quale bivio scegliere”.

Titolarissimo nel Brentford, Kayode ha collezionato 37 presenze con un goal e un assist in questa stagione, consolidandosi in una squadra che per un nonnulla non è riuscita a conquistare un posto in Conference League.