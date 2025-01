Da Lavezzi a Kvaratskhelia, quando bussa il PSG il Napoli sorride: quanti affari col club transalpino

Khvicha Kvaratskhelia si appresta a diventare un nuovo giocatore del PSG: è il quarto a lasciare Napoli per approdare a Parigi.

Quando il Napoli ha ufficializzato il suo acquisto nell’estate del 2022, di Khvicha Kvaratskhelia si sapeva relativamente poco.

Dalla Russia prima e dalla Georgia poi, nei mesi precedenti al suo approdo in Italia, erano iniziate ad arrivare notizie di incredibili exploit e immagini che lasciavano pensare che quel ragazzo dal cognome quasi impronunciabile avesse effettivamente un qualcosa di speciale.

Le ricerche si sono fatte più intense prima quando è stato accostato al Milan, poi quando hanno preso vigore le voci che lo volevano nel mirino di diversi top club europei e infine quando il Napoli, con qualche mese di anticipo rispetto agli annunci ufficiali di rito, ha chiuso la trattativa con la Dinamo Batumi per il suo trasferimento.

Le aspettative erano importanti, visto la fama che lo aveva preceduto, ma nessuno forse quell’estate aveva immaginato che quel talento venuto dall’est con il difficile compito di non far rimpiangere un certo Lorenzo Insigne, presto si sarebbe guadagnato il soprannome di ‘Kvaradona’ e che di lì a poco sarebbe diventato uno dei trascinatori di una squadra capace (contro ogni pronostico iniziale) di regalare a Napoli la gioia del terzo storico Scudetto.

L’avventura di Kvaratskhelia in azzurro è giunta alla sua conclusione nel modo forse più inaspettato in assoluto. Da tempo circolavano voci di un possibile addio, ma immaginare un clamoroso divorzio nel corso della sessione invernale di calciomercato, solo fino a pochi giorni fa rappresentava un esercizio complicato per tutti.

‘Kvara’ invece saluta dopo due anni e mezzo intensissimi (scanditi da 30 goal e 29 assist in 107 partite) e lo fa per ripartire dal Paris Saint-Germain.

Sarà il quarto giocatore a lasciare Napoli per trasferirsi all’ombra della Torre Eiffel e, come già accaduto in passato, ad una cessione dolorosa dal punto di vista tecnico farà da contraltare un colpo clamoroso dal punto di vista prettamente economico.