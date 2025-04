Da Jovic e Gimenez ad Abraham: le gerarchie di Conceição per il derby, chi gioca Inter-Milan

La scelta del centravanti titolare potrebbe avere un peso specifico molto importante nell’economia del derby: Abraham è favorito su Gimenez e Jovic.

Novanta minuti per provare a dare un senso a una stagione nata male e che rischia di concludersi ancora peggio. La sconfitta contro l’Atalanta ha complicato ancora di più la ricorsa del Milan verso un posto in Europa: un traguardo che appare fattibile solo con un successo in Coppa Italia.

Ma anche in questo caso l’impresa è tutt’altro che semplice. Per provare a giocarsi la finale del torneo a Roma, la squadra di Sérgio Conceição è chiamata a superare lo scoglio Inter in semifinale: dopo l’1-1 dell’andata, mercoledì va in scena il derby di ritorno che mette in palio il pass per l’atto conclusivo della manifestazione.

Il Milan non arriva al match nelle migliori condizioni psicofisiche dopo il ko contro l’Atalanta in campionato, ma sa benissimo che quella contro l’Inter è l’ultima spiaggia della sua stagione. Sérgio Conceição non può sbagliare e la scelta dell’attaccante titolare potrebbe avere un peso specifico notevole nell’economia del match. Perché anche per il derby sono in 3 a contendersi il posto di punta centrale.