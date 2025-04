Da intoccabile a riserva, per Adli non sembra esserci più spazio nella Fiorentina: torna al Milan?

Complice un infortunio e l’arrivo di Fagioli, Adli sta faticando a trovare spazio nella Fiorentina: a fine stagione potrebbe non essere riscattato.

Quando la scorsa estate Yacine Adli ha lasciato il Milan per trasferirsi alla Fiorentina, in molti pensavano che la carriera del centrocampista francese avesse preso la giusta direzione per permettergli finalmente di mettere in mostra tutto il suo potenziale.

E così inizialmente è stato. Il francese, molto stimato da Raffaele Palladino, ha mostrato sprazzi importanti del suo repertorio: goal, giocate, geometrie e tanta qualità.

Fino a gennaio Adli è stato un punto di forza della Fiorentina, ma da febbraio in avanti – complice anche un infortunio – qualcosa è cambiato. Tanto che la Viola sta valutando con attenzione se esercitare o meno l’opzione di riscatto del suo cartellino.