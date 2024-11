Da Dorgu a Samardzic e Frattesi: la Top 11 della 10ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 10° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti?

È stato un turno infrasettimanale dove non sono di certo mancati i goal e le emozioni.

Una decima giornata di Serie A che ha visto il successo del Napoli a San Siro contro il Milan, un 2-0 che porta anche la firma di Kvaratskhelia. Vittoria anche per l’Inter sull’Empoli, con Davide Frattesi – autore di una doppietta – protagonista.

Netto successo per la Lazio di Castellanos, tre punti preziosi quelli conquistati dal Lecce trascinato da un Dorgu super, vittoria anche per l’Atalanta, pari per 2-2 tra Juventus e Parma.

Chi sono stati i migliori giocatori dell'ultimo turno? Di seguito la TOP 11 di GOAL.