Da Darmian a Yildiz: la Top 11 della 20ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 20° turno della Serie A 2024/25. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Non c'è tempo per respirare: tra oggi e domani si giocano i recuperi della diciannovesima giornata di Serie A, non disputati per gli impegni di Juventus, Milan, Atalanta e Inter in Supercoppa Italiana. Ma intanto è tempo di dare un ultimo sguardo al weekend appena trascorso.

Chi sono stati i migliori della ventesima giornata, andata in archivio con il posticipo vinto per 2-1 dal Monza contro la Fiorentina? Chi è emerso così tanto da meritarsi un posto nella formazione dei più bravi del fine settimana?

Da Lazio-Como di venerdì a Monza-Fiorentina di lunedì, ecco dunque la Top 11 della 20ª giornata di Serie A.