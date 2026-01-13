Da Bremer a Soulé e Colombo, la Top 11 della 20ª giornata di Serie A

Il turno di Serie A si è chiuso lunedì sera con la manita della Juventus alla Cremonese che ha rilanciato ulteriormente i bianconeri nelle zone altissime della classifica.

Frenata invece per il Milan, che non è andato oltre l'1-1 sul campo della Fiorentina. Pareggio, spettacolo e polemiche anche nel big-match tra Inter e Napoli che si è concluso sul risultato di 2-2.

Tra le prime vince la Roma, che ha battuto per 2-0 il Sassuolo in casa. Mentre il Como di Fabregas evita la sconfitta casalinga contro il Bologna in pieno recupero. E continua la risalita dell'Atalanta di Palladino grazie alla vittoria contro il Torino.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 20ª giornata scelta da GOAL.

