Top11 Giornata 20GOAL
Lelio Donato

Da Bremer a Soulé e Colombo, la Top 11 della 20ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 20° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Il turno di Serie A si è chiuso lunedì sera con la manita della Juventus alla Cremonese che ha rilanciato ulteriormente i bianconeri nelle zone altissime della classifica.

Frenata invece per il Milan, che non è andato oltre l'1-1 sul campo della Fiorentina. Pareggio, spettacolo e polemiche anche nel big-match tra Inter e Napoli che si è concluso sul risultato di 2-2.

Tra le prime vince la Roma, che ha battuto per 2-0 il Sassuolo in casa. Mentre il Como di Fabregas evita la sconfitta casalinga contro il Bologna in pieno recupero. E continua la risalita dell'Atalanta di Palladino grazie alla vittoria contro il Torino.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 20ª giornata scelta da GOAL.

  • Carnesecchi AtalantaGetty Images

    CARNESECCHI (Atalanta)

    Sulla preziosa vittoria dell'Atalanta contro il Torino c'è anche la sua firma. Nella ripresa evita il pareggio granata con una serie di grandi interventi. Formato nazionale.

  • Lazzari LazioGetty Images

    LAZZARI (Lazio)

    Entra dalla panchina e decide la sfida del 'Bentegodi' regalando tre punti alla Lazio di Sarri. Da una sua iniziativa nasce l'autogol di Nelsson. Ottima l'intesa sulla fascia destra con Cancellieri.

  • Ostigard GenoaGetty Images

    OSTIGARD (Genoa)

    Sempre solido in difesa, guida la retroguardia con autorevolezza e ha anche il merito di chiudere la partita firmando il 3-0 contro il Cagliari. Leader.

  • Bremer Miretti Juventus Cremonese Serie AGetty Images

    BREMER (Juventus)

    Torna al goal in modo fortunoso deviando con la faccia il tiro al volo di Fabio Miretti. Ma soprattutto sfodera l'ennesima grande prestazione difensiva contro un cliente scomodo come Jamie Vardy.

  • Dimarco Lautaro InterGetty Images

    DIMARCO (Inter)

    Semplicemente uno dei migliori esterni d'Europa. Contro il Napoli la mette nell'angolino al primo pallone giocabile diventando il difensore ad aver segnato più goal in Serie A da quando è tornato all'Inter.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-NAPOLIAFP

    MCTOMINAY (Napoli)

    La sua notte a 'San Siro' parte con un errore che spalanca le porte al vantaggio dell'Inter. Lo scozzese però reagisce da campione firmando la doppietta che evita la sconfitta al Napoli e la fuga nerazzurra in vetta alla classifica. 

  • Bernabè ParmaGetty Images

    BERNABÈ (Parma)

    Come tutto il Parma, anche lui a Lecce parte piano. Ma nel secondo tempo sale in cattedra e di fatto guida la rimonta ospite da vero maestro d'orchestra. Ispirato.

  • Juventus FC v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    MCKENNIE (Juventus)

    Un goal, un'autorete procurata, tre ruoli diversi nella stessa partita. L'americano si conferma l'uomo ovunque della Juventus anche con Spalletti e contro la Cremonese è ancora una volta decisivo.

  • Soule Kone Roma Sassuolo Serie AGetty Images

    SOULE (Roma)

    L'argentino è il leader tecnico della Roma di Gasperini. Contro il Sassuolo, nel giro di pochi minuti, serve l'assist per il goal di Kone e poi firma il raddoppio chiudendo di fatto la partita. Decisivo.

  • Atalanta BC v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    DE KETELAERE (Atalanta)

    L'ex Milan torna al goal, di testa, sbloccando il risultato contro il Torino. Per tutta la partita cerca sempre la giocata con grande personalità. In netta crescita rispetto alle ultime uscite.

  • Colombo Genoa Cagliari Serie AGetty Images

    COLOMBO (Genoa)

    Il miglior attaccante italiano della Serie A per rendimento. La cura De Rossi pare averlo rivitalizzato: tre goal nelle ultime tre partite, ha il merito di sbloccare il risultato nella vittoria contro il Cagliari.

