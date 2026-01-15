Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
nkunku milanGetty Images
Nino Caracciolo

Da acquisto sbagliato a uomo in più: ora il Milan si affida a Nkunku per rimanere in alto

I tre goal realizzati nelle ultime due partite disputate spingono Nkunku verso una maglia da titolare contro il Milan: Allegri si ritrova un “nuovo acquisto” già in casa a gennaio.

Pubblicità

Un nuovo Nkunku per rimanere in alto. Mai come adesso il Milan di Massimiliano Allegri si affida all’attaccante francese per non perdere terreno rispetto all’Inter capolista e per provare ad allontanare le rivali nella corsa al quarto posto.

Quello etichettato da molti, anche a ragione visto il rendimento dei primi mesi di stagione, come un acquisto sbagliato, è improvvisamente divenuto centrale nel progetto rossonero.

Contro il Como Allegri lo schiererà con ogni probabilità dal primo minuto, provando a sfruttare il suo magic moment.

  • SCINTILLA ROSSONERA

    La scintilla della rinascita è scattata a San Siro nell’ultima gara del 2025. Con il Milan in vantaggio per 1-0 contro il Verona, Nkunku si procura il rigore che lui stesso calcia realizzandolo. Poco dopo sigla la sua doppietta personale. I suoi primi goal in campionato (prima era arrivato solo il goal al Lecce in Coppa Italia).

    • Pubblicità

  • DECISIVO A FIRENZE

    Dopo i due goal contro il Verona, Nkunku è stato costretto ai box per un problema alla caviglia. Il francese ha recuperato contro la Fiorentina, gara in cui ha lasciato il segno entrando dalla panchina nei sedici minuti finali. Un goal di “rabbia”, da centravanti, un destro potentissimo che ha fulminato De Gea sul suo palo e ha evitato al Milan la sconfitta a Firenze (1-1 il finale).

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • STEP MENTALE

    Dal rigore realizzato contro il Verona in poi si è visto un altro Nkunku. I tre goal nelle ultime due partite disputate sono la conseguenza di un calciatore che sembra essersi completamente sbloccato dal punto di vista mentale. Non si spiega altrimenti l’evoluzione avuta in così breve tempo: da timido a sfiduciato ad attaccante “affamato” e pronto a prendersi sulle spalle l’attacco del Milan. La migliore condizione fisica avrà inciso, ma lo scatto decisivo è stato sotto l’aspetto mentale.

  • NUOVI SCENARI

    In molti pensavano che a gennaio Nkunku avrebbe lasciato il Milan, un’eventualità presa in considerazione anche dallo stesso club. Il ragazzo però ha ribadito la volontà di rimanere in rossonero, anche davanti alla ricca offerta del Fenerbahce. Dopo il goal di Firenze e la nuova centralità nel progetto che Allegri è pronto ad affidargli, le nubi intorno al futuro di Nkunku sembrano essersi dissolte: il francese ora è pronto a caricarsi l’attacco del Milan sulle spalle.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Como crest
Como
COM
Milan crest
Milan
MIL
0