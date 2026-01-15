Da acquisto sbagliato a uomo in più: ora il Milan si affida a Nkunku per rimanere in alto

Dopo i due goal contro il Verona, Nkunku è stato costretto ai box per un problema alla caviglia. Il francese ha recuperato contro la Fiorentina, gara in cui ha lasciato il segno entrando dalla panchina nei sedici minuti finali. Un goal di “rabbia”, da centravanti, un destro potentissimo che ha fulminato De Gea sul suo palo e ha evitato al Milan la sconfitta a Firenze (1-1 il finale).