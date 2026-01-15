Da acquisto sbagliato a uomo in più: ora il Milan si affida a Nkunku per rimanere in alto

Un nuovo Nkunku per rimanere in alto. Mai come adesso il Milan di Massimiliano Allegri si affida all’attaccante francese per non perdere terreno rispetto all’Inter capolista e per provare ad allontanare le rivali nella corsa al quarto posto.
Quello etichettato da molti, anche a ragione visto il rendimento dei primi mesi di stagione, come un acquisto sbagliato, è improvvisamente divenuto centrale nel progetto rossonero.
Contro il Como Allegri lo schiererà con ogni probabilità dal primo minuto, provando a sfruttare il suo magic moment.