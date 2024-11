D'Aversa torna a Lecce: dal fattaccio con Henry all'Empoli, lo scontro salvezza ha un sapore speciale

L'anticipo del venerdì propone il ritorno del tecnico al Via del Mare, pochi mesi dopo l'episodio di marzo: "La mia famiglia è rimasta a vivere lì".

Roberto D'Aversa, con ogni probabilità, non si sarebbe mai aspettato di ricevere un'altra chance dalla Serie A. Non subito, almeno. L'aveva lasciata con un episodio troppo plateale perché qualcuno potesse rimetterlo immediatamente in sella.

L'episodio con il veronese Thomas Henry, nell'infuocato Lecce-Hellas di marzo, non poteva non lasciare il segno. E l'ha lasciato, ovviamente: esonero immediato da parte dei salentini, una carriera piuttosto stabile da allenatore di Serie A di nuovo in discussione.

Anche per questo l'anticipo di questa sera al Via del Mare, oltre a rappresentare un crocevia importante nel contesto dei mille e mille scontri salvezza del campionato, avrà un sapore speciale per D'Aversa. Il classico ex con qualcosa da dimostrare.