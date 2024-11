D'Aversa racconta la grande paura: "Mi stavo lavando i denti e la bocca non rispondeva"

L'allenatore dell'Empoli ha spiegato cosa è successo al suo volto: "Giorni molto brutti, di notte dovevo bendarmi l'occhio sinistro".

Non sono state settimane facili per Roberto D'Aversa, tecnico dell'Empoli apparso visibilmente cambiato in viso per ragioni di salute.

A spiegare cosa gli sia successo è ora lo stesso D'Aversa, che intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' racconta quanto vissuto.

L'allenatore non è più riuscito a comandare la bocca, accusando anche altri sintomi che gli avevano fatto temere il peggio.

La diagnosi, fortunatamente, è stata seria ma meno grave di quanto temuto inizialmente.