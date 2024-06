Roberto D'Aversa e il Cesena cercano l'intesa: si va verso il ritorno in pista dopo il burrascoso addio al Lecce.

Roberto D'Aversa può ripartire dal Cesena.

L'allenatore reduce dal burrascoso addio al Lecce è in trattative coi romagnoli, neopromossi in Serie B e a caccia di un profilo esperto in grado di far reggere l'impatto con la categoria alla squadra.

Ecco il perché dell'idea D'Aversa, chiamato a gettarsi alle spalle il brutto episodio del 10 marzo avvenuto a margine del match col Verona.