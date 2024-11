Crotone-Juventus Next Gen dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lunch match allo Scida: Brambilla vuole risalire la classifica, i rossoblu vogliono continuare a volare.

Anticipo di pranzo allo stadio Ezio Scida. La domenica di Serie C NOW si aprirà dalla sfida fra Crotone e Juventus Next Gen, protagoniste di momenti molto diversi in stagione.

Sei risultati utili di fila per i calabresi, che nell’ultima giornata hanno vinto 4-0 a Latina e puntano addirittura a rientrare in corsa per la promozione diretta in Serie B.

Next Gen, invece, che continua a essere sul fondo della classifica, nonostante il ritorno, una decina di giorni fa, di Massimo Brambilla sulla panchina bianconera.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.